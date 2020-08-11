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Номер извещения
32009378301
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка нефтепродуктов по топливным картам через сеть АЗС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А,
Почтовый адрес
117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А
Контактный телефон
+7 495 532-15-05
Факс
Адрес электронной почты
O.Kurilkina@gvsu14.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курилкина Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 5 А
Закупки и тендеры
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Поставка нефтепродуктов по топливным картам через сеть АЗС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.08.2020 14:00 GMT +311.08.2020 14:0011.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009378301Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов по топливным картам через сеть АЗС117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 5 А
Дата и время вскрытия заявок
11.08.2020 14:0011.08.2020 14:0011.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009378301Дата и время вскрытия заявок Поставка нефтепродуктов по топливным картам через сеть АЗС117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 5 А
Подведение итогов не позднее
17.08.2020 12:0017.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378301Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов по топливным картам через сеть АЗС117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 5 А
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нефтепродуктов по топливным картам через сеть АЗС
Начальная цена
4 723 334,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГВСУ №14
Все закупки и тендеры ФГУП ГВСУ №14
Адрес местонахождения
117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А,
117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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