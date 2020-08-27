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    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора купли-продажи (количество, ассортимент и индивидуализирующие признаки ОС, указаны в документации к процедуре)

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи (количество, ассортимент и индивидуализирующие признаки ОС, указаны в документации к процедуре)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2020 17:5927.08.2020 17:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008333Дата и время окончания срока приема заявок Реализация транспортных средств (грузовой-самосвал) в количестве 2 (двух) ед., марка/модель: Мерседес Бенц/Актрос 3341 АКСанкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи (количество, ассортимент и индивидуализирующие признаки ОС, указаны в документации к процедуре)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Площадка хранения: Харасавэй.

    Номер извещения

    ГП008333

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-СКЛАД

    Предмет договора

    Реализация транспортных средств (грузовой-самосвал) в количестве 2 (двух) ед., марка/модель: Мерседес Бенц/Актрос 3341 АК

    Начальная цена

    4560000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    912000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-08-2020 17:11 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2020 20:00

    Дата и время проведения

    28.08.2020 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_о_проведении_торгов_от_04.08.pdf

    Договор_купли-продажи_ОС.pdf

    Лот-перечень_ОС_от_04.08.20.xlsx

    Фотографии_7042.pdf

    Фотографии_15319.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Основные средства в соответствии с прилагаемым к процедуре перечнем

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    919900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-СКЛАД

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, корп.3, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 429-09-35 доб. 2868

    Адрес электронной почты

    SapronovNV@gsp-sk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сапронов Николай Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Секретарь

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    info@gsp-sk.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 429-09-66

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, корп.3, литера Б

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    1. Право приобретения имущества принадлежит участнику процедуры, который представил в установленный срок заявку на участие в процедуре, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже минимальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода процедуры, при отсутствии предложений других участников процедуры. 2. В случае, если несколько участников процедуры представили в установленный срок заявки, содержащие, различные предложения о цене имущества, но не ниже минимальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения процедуры, право приобретения имущества принадлежит участнику процедуры, предложившему максимальную цену за это имущество. 3. В случае, если несколько участников процедуры по продаже имущества представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене продажи имущества, но не ниже минимальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения процедуры, право приобретения имущества принадлежит участнику процедуры, который первым представил в установленный срок такое предложение.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    1. Для участия в процедуре необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести на лицевой счет установленное требование по задатку, в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. 2. В установленный в данном извещении и прилагаемой документации срок предоставить: а) заявку на участие в процедуре, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя, банковские реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН; и приложить следующие документы: б) сканированную копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из ЕГРИП (для ИП) полученную не позднее, чем за 1 (Один) месяц до подачи заявки, сканированные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица и ИП), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); Заявка на участие в процедуре отклоняется Оператором в случае если: - заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего соответствующих полномочий; - отсутствуют денежные средства по обеспечению задатка, в случае если требование об обеспечении указано в извещении о процедуре; - отсутствуют денежные средства в размере платы за участие в процедуре и (или) не оплачен тариф; - заявка направлена после окончания срока подачи заявок; - до окончания срока регистрации Участника процедуры осталось менее 3-х месяцев.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Осмотр имущества проводится визуально, по предварительной записи у Продавца. Заявки для записи на осмотр принимаются с даты публикации извещения.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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