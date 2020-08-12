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    Главная / Торги / аукцион по реализации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50

    аукцион по реализации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 14:0012.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008326Дата и время окончания срока приема заявок Здание (Нежилое здание, Здание спортивно-технического клуба), общей площадью 559,3 кв. м, этажность: 3, подземная этажность: 1, кадастровый номер: 66:56:0113001:293, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-427; Здание (Нежилое здание, Здание гаража), общей площадью 148,6 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:5040, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-428; Здание (Нежилое здание, Здание гаража), общей площадью 280,2 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:5042, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-429. Объекты расположены на земельном участке, с адресными ориентирами: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, общей площадью 5 588 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:95, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации комплекса зданий клуба Строитель. МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион по реализации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50

    Номер извещения

    ГП008326

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Здание (Нежилое здание, Здание спортивно-технического клуба), общей площадью 559,3 кв. м, этажность: 3, подземная этажность: 1, кадастровый номер: 66:56:0113001:293, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-427; Здание (Нежилое здание, Здание гаража), общей площадью 148,6 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:5040, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-428; Здание (Нежилое здание, Здание гаража), общей площадью 280,2 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:5042, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-429. Объекты расположены на земельном участке, с адресными ориентирами: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, общей площадью 5 588 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:95, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации комплекса зданий клуба Строитель.

    Начальная цена

    4441000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-08-2020 16:45 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.08.2020 14:00

    Дата и время проведения

    14.08.2020 13:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Договор_купли-продажи.docx

    заявка_на_участие.doc

    извещение_повышение_понижение_Нижний_Тагил.docx

    Сведения_об_участнике_закупки.doc

    Согласие.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Здание (Нежилое здание, Здание спортивно-технического клуба), общей площадью 559,3 кв. м, этажность: 3, подземная этажность: 1, кадастровый номер: 66:56:0113001:293, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-427; Здание (Нежилое здание, Здание гаража), общей площадью 148,6 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:5040, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-428; Здание (Нежилое здание, Здание гаража), общей площадью 280,2 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:5042, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-429. Объекты расположены на земельном участке, с адресными ориентирами: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, общей площадью 5 588 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:95, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации комплекса зданий клуба Строитель.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 35689153851677

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru, m.lugovkin@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 35689153851677

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно конкурсной документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    согласно конкурсной документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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