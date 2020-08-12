Предмет договора

Здание (Нежилое здание, Здание спортивно-технического клуба), общей площадью 559,3 кв. м, этажность: 3, подземная этажность: 1, кадастровый номер: 66:56:0113001:293, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-427; Здание (Нежилое здание, Здание гаража), общей площадью 148,6 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:5040, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-428; Здание (Нежилое здание, Здание гаража), общей площадью 280,2 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:5042, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-429. Объекты расположены на земельном участке, с адресными ориентирами: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, общей площадью 5 588 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:95, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации комплекса зданий клуба Строитель.