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Наименование процедуры
аукцион по реализации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50
Номер извещения
ГП008326
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Здание (Нежилое здание, Здание спортивно-технического клуба), общей площадью 559,3 кв. м, этажность: 3, подземная этажность: 1, кадастровый номер: 66:56:0113001:293, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-427; Здание (Нежилое здание, Здание гаража), общей площадью 148,6 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:5040, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-428; Здание (Нежилое здание, Здание гаража), общей площадью 280,2 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:5042, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-429. Объекты расположены на земельном участке, с адресными ориентирами: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, общей площадью 5 588 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:95, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации комплекса зданий клуба Строитель.
Начальная цена
4441000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 16:45 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.08.2020 14:00
Дата и время проведения
14.08.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Здание (Нежилое здание, Здание спортивно-технического клуба), общей площадью 559,3 кв. м, этажность: 3, подземная этажность: 1, кадастровый номер: 66:56:0113001:293, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-427; Здание (Нежилое здание, Здание гаража), общей площадью 148,6 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:5040, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-428; Здание (Нежилое здание, Здание гаража), общей площадью 280,2 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:5042, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.12.2010 сделана запись регистрации № 66-66-02/262/2010-429. Объекты расположены на земельном участке, с адресными ориентирами: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 50, общей площадью 5 588 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0203001:95, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации комплекса зданий клуба Строитель.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 35689153851677
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru, m.lugovkin@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 35689153851677
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно конкурсной документации
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно конкурсной документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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