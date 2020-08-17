аукцион по реализации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, пр. Походный, д. 21

Предмет договора

нежилое здания, назначение: нежилое, общей площадью 2 409,2 кв. м, кадастровый номер: 77:08:0004017:2770, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 05.09.2012 сделана запись регистрации № 77-77-08/019/2012-359 (далее – Здание). Здание расположено на земельном участке общей площадью 2 359 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации существующего здания типографии, кадастровый номер: 77:08:0004017:13 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 29.11.1994 № М-08-001358, на 49 лет.