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Наименование процедуры
аукцион по реализации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, пр. Походный, д. 21
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Москва, пр. Походный, д. 21
Номер извещения
ГП008322
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
нежилое здания, назначение: нежилое, общей площадью 2 409,2 кв. м, кадастровый номер: 77:08:0004017:2770, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 05.09.2012 сделана запись регистрации № 77-77-08/019/2012-359 (далее – Здание). Здание расположено на земельном участке общей площадью 2 359 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации существующего здания типографии, кадастровый номер: 77:08:0004017:13 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 29.11.1994 № М-08-001358, на 49 лет.
Начальная цена
93373500.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 16:24 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.08.2020 14:00
Дата и время проведения
19.08.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
нежилое здания, назначение: нежилое, общей площадью 2 409,2 кв. м, кадастровый номер: 77:08:0004017:2770, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 05.09.2012 сделана запись регистрации № 77-77-08/019/2012-359 (далее – Здание). Здание расположено на земельном участке общей площадью 2 359 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации существующего здания типографии, кадастровый номер: 77:08:0004017:13 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 29.11.1994 № М-08-001358, на 49 лет.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 915 385-16-77
Адрес электронной почты
m.lugovkin@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru, m.lugovkin@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 35689153851677
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно конкурсной документации
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно конкурсной документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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