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Номер извещения
32009378160
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Организация бортового питания (Тюмень)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (АКР)
Дата публикации
04.08.2020 16:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация бортового питания (Тюмень)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009378160Дата и время окончания срока приема заявок Организация бортового питания (Тюмень)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 10:0019.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009378160Дата и время вскрытия заявок Организация бортового питания (Тюмень)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 16:0021.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378160Подведение итогов не позднее Организация бортового питания (Тюмень)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация бортового питания (Тюмень)
Начальная цена
45 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Отсутствуют
Документация лота
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