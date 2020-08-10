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    Главная / Торги / Закупка металлопроката

    Закупка металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 09:0010.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008318Дата и время окончания срока приема заявок Заявка №274Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП008318

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.08.2020 16:15

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Контактный телефон

    +7 812 448-00-51 доб. 24725

    Адрес электронной почты

    tarkaenko.sv@tmn.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Таркаенко Светлана Валериевна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заявка №274

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2020 09:00 GMT +310.08.2020 09:0010.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008318Дата и время окончания срока приема заявок Заявка №274Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Заявка №274

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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