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Номер извещения
ГП008318
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.08.2020 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 24725
Адрес электронной почты
tarkaenko.sv@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Таркаенко Светлана Валериевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заявка №274
Дата и время окончания срока приема заявок
10.08.2020 09:00 GMT +310.08.2020 09:0010.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008318Дата и время окончания срока приема заявок Заявка №274Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Заявка №274
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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