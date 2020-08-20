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Номер извещения
32009378158
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку гранулированного противогололедного реагента для нужд АО «МАШ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.08.2020 16:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 926 015-19-95
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Стукова Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Химки
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Поставка гранулированного противогололедного реагента для нужд АО «МАШ»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гранулированного противогололедного реагента для нужд АО «МАШ»
Начальная цена
102 497 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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