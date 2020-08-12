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Номер извещения
32009378080
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Средства для электрохимической защиты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.08.2020 16:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7
Почтовый адрес
386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7
Контактный телефон
+7 8732 22-33-67
Факс
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Адрес электронной почты
ggntender@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дзейтов Рамазан Алиевич
Место рассмотрения предложений
Назрань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Средства для электрохимической защиты
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Средства для электрохимической защиты
Начальная цена
458 367,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ
Адрес местонахождения
386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 19.00000
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