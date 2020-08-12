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Наименование процедуры
аукциона на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55, корп. 1.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1
Номер извещения
ГП008321
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Здание (Нежилое здание, Здание учебного комплекса РОСТО, школа), общей площадью 5462, 8 кв. м, этажность: 3, подземная этажность: 1, кадастровый номер: 74:33:0224001:9472, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55, корп. 1, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Право аренды на часть земельного участка площадью 3589,6 кв. м (пятно застройки здания) из состава земельного участка с кадастровым номером 74:33:0215001:120 общей площадью 19723 +/- 49,15 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1. Здание (Нежилое здание, Здание ПТО), общей площадью 367,4 кв. м, кадастровый номер: 74:33:0224001:741 расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1, стр 1, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Право аренды на часть земельного участка площадью 479,4 кв. м (пятно застройки здания) из состава земельного участка с кадастровым номером 74:33:0215001:120 общей площадью 19723 +/- 49,15 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1. Здания расположены на земельном участке общей площадью 19 722,84 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: техническая школа РОСТО, кадастровый номер: 74:33:0215001:120, с адресными ориентирами Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1, сведения о зарегистрированных правах отсутствуют.
Начальная цена
16117200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 16:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.08.2020 17:30
Дата и время проведения
14.08.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
дание (Нежилое здание, Здание учебного комплекса РОСТО, школа), общей площадью 5462, 8 кв. м, этажность: 3, подземная этажность: 1, кадастровый номер: 74:33:0224001:9472, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55, корп. 1, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Право аренды на часть земельного участка площадью 3589,6 кв. м (пятно застройки здания) из состава земельного участка с кадастровым номером 74:33:0215001:120 общей площадью 19723 +/- 49,15 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1. Здание (Нежилое здание, Здание ПТО), общей площадью 367,4 кв. м, кадастровый номер: 74:33:0224001:741 расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1, стр 1, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Право аренды на часть земельного участка площадью 479,4 кв. м (пятно застройки здания) из состава земельного участка с кадастровым номером 74:33:0215001:120 общей площадью 19723 +/- 49,15 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1. Здания расположены на земельном участке общей площадью 19 722,84 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: техническая школа РОСТО, кадастровый номер: 74:33:0215001:120, с адресными ориентирами Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1, сведения о зарегистрированных правах отсутствуют.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 3569153851677
Адрес электронной почты
DIO@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru m.lugovkin@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 3569153851677
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно конкурсной документации
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно конкурсной документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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