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    Главная / Торги / Поставка спец. обуви

    Поставка спец. обуви

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 16:5912.08.2020 16:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009378044Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спец. обувиНазраньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009378044

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спец. обуви

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    04.08.2020 15:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32009378044_second_parts_protocol.rtf

    32009378044_second_parts_protocol.rtf

    Техническое_задание_(Обувь).docx

    Документация.docx

    Извещение.doc

    Проект_договора_на_товары.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ

    Юридический адрес

    386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7

    Почтовый адрес

    386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7

    Контактный телефон

    +7 8732 22-33-67

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ggntender@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дзейтов Рамазан Алиевич

    Место рассмотрения предложений

    Назрань

    Закупки и тендеры Республика Ингушетия*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спец. обуви

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.08.202014.08.2020 23:5914.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378044Подведение итогов не позднее Поставка спец. обувиНазрань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спец. обуви

    Начальная цена

    1 024 140,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ

    Адрес местонахождения

    386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/712711/name/5f3adcde27b624.95015340

    17.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/718593/name/5f4022af939d77.99349484

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви"

    Кол-во: 351.00000

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