www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009377981
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по страхованию ОСАГО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7
Почтовый адрес
150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7
Контактный телефон
+7 4852 40-25-63
Факс
Адрес электронной почты
netrusov-av@yaroblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нетрусов Антон Вячеславович
Место рассмотрения предложений
150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги страхования ОСАГО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 11:59 GMT +314.08.2020 11:5914.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377981Дата и время окончания срока приема заявок Услуги страхования ОСАГО150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 12:0014.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009377981Дата и время вскрытия заявок Услуги страхования ОСАГО150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7
Подведение итогов не позднее
17.08.2020 12:0017.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377981Подведение итогов не позднее Услуги страхования ОСАГО150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги страхования ОСАГО
Начальная цена
222 951,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЯРГАЗСЕРВИС
Все закупки и тендеры АО ЯРГАЗСЕРВИС
Адрес местонахождения
150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.