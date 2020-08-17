Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / аукцион по реализации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Дж. Рида, дом 35а

    аукцион по реализации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Дж. Рида, дом 35а

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 18:0017.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008314Дата и время окончания срока приема заявок Земельный участок общей площадью 3 329 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации открытой стоянки учебного автотранспорта, магазины (общей площадью не более 1000 кв.м); парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования, кадастровый номер: 30:12:030835:11, принадлежит на праве собственности ПОУ «Астраханская АШ ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 09.04.2009 сделана запись регистрации № 30-30-01/028/2009-147. МоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион по реализации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Дж. Рида, дом 35а

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Астраханская область, г. Астрахань, ул. Дж. Рида, дом 35а

    Номер извещения

    ГП008314

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Земельный участок общей площадью 3 329 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации открытой стоянки учебного автотранспорта, магазины (общей площадью не более 1000 кв.м); парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования, кадастровый номер: 30:12:030835:11, принадлежит на праве собственности ПОУ «Астраханская АШ ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 09.04.2009 сделана запись регистрации № 30-30-01/028/2009-147.

    Начальная цена

    9000000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-08-2020 15:45 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.08.2020 14:00

    Дата и время проведения

    19.08.2020 13:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    извещение_повышение_ДжРида.docx

    Приложение_3_Сведения_об_участнике_закупки.doc

    Договор_купли-продажи_образец_(2)_(1).docx

    заявка_на_участие.doc

    Согласие.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Земельный участок общей площадью 3 329 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации открытой стоянки учебного автотранспорта, магазины (общей площадью не более 1000 кв.м); парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования, кадастровый номер: 30:12:030835:11, принадлежит на праве собственности ПОУ «Астраханская АШ ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 09.04.2009 сделана запись регистрации № 30-30-01/028/2009-147. Земельный участок имеет обременения (ограничение) прав на часть земельного участка площадью 488 кв. м в силу Закона РФ предусмотренному ст. 56;56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 30.00.2.55 Постановления «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» №160 от 24.02.2009г

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 915 385-16-77

    Адрес электронной почты

    m.lugovkin@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru, m.lugovkin@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 35689153851677

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно конкурсной документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    согласно конкурсной документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237230
    Поставка автомобиля газоспасательного
    Поставка автомобиля газоспасательного
    593840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237229
    О продлении ПО Vinteo MCU
    О продлении ПО Vinteo MCU
    593844
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить