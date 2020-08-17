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Наименование процедуры
аукцион по реализации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Дж. Рида, дом 35а
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Астраханская область, г. Астрахань, ул. Дж. Рида, дом 35а
Номер извещения
ГП008314
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Земельный участок общей площадью 3 329 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации открытой стоянки учебного автотранспорта, магазины (общей площадью не более 1000 кв.м); парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования, кадастровый номер: 30:12:030835:11, принадлежит на праве собственности ПОУ «Астраханская АШ ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 09.04.2009 сделана запись регистрации № 30-30-01/028/2009-147.
Начальная цена
9000000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 15:45 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.08.2020 14:00
Дата и время проведения
19.08.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Земельный участок общей площадью 3 329 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации открытой стоянки учебного автотранспорта, магазины (общей площадью не более 1000 кв.м); парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования, кадастровый номер: 30:12:030835:11, принадлежит на праве собственности ПОУ «Астраханская АШ ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 09.04.2009 сделана запись регистрации № 30-30-01/028/2009-147. Земельный участок имеет обременения (ограничение) прав на часть земельного участка площадью 488 кв. м в силу Закона РФ предусмотренному ст. 56;56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 30.00.2.55 Постановления «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» №160 от 24.02.2009г
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 915 385-16-77
Адрес электронной почты
m.lugovkin@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru, m.lugovkin@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 35689153851677
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно конкурсной документации
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно конкурсной документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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