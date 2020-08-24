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Номер извещения
ГП008313
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание консультационных (консалтинговых) услуг по повышению операционной эффективности и оптимизация процессов полного цикла строительства скважин в ПАО «СН-МНГ» на 2020-2022 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Почтовый адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Контактный телефон
+7 34643 4-68-91
Адрес электронной почты
ooz-snmng@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морозова Светлана Владимировна
Место рассмотрения заявок
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Оказание консультационных (консалтинговых) услуг
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 08:00 GMT +324.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008313Дата и время окончания срока приема заявок Оказание консультационных (консалтинговых) услугХанты-Мансийский автономный округ-Югра,
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание консультационных (консалтинговых) услуг
Официальный сайт, на котором размещена документация
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