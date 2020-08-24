Оказание консультационных (консалтинговых) услуг по повышению операционной эффективности и оптимизация процессов полного цикла строительства скважин в ПАО «СН-МНГ» на 2020-2022 год

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП008313 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0045048-358-2020 Наименование закупки Оказание консультационных (консалтинговых) услуг по повышению операционной эффективности и оптимизация процессов полного цикла строительства скважин в ПАО «СН-МНГ» на 2020-2022 год Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры СН-МНГ Юридический адрес 628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51 Почтовый адрес 628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51 Контактный телефон +7 34643 4-68-91 Адрес электронной почты ooz-snmng@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Морозова Светлана Владимировна Место рассмотрения заявок Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) Ключевые слова:

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