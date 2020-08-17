Предмет договора

Здание (Нежилое здание), общей площадью 420, 5 кв. м, кадастровый номер: 24:50:0400217:158, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 25.06.2012 сделана запись регистрации № 24-24-01/122/2012-616. Здание расположено на земельном участке общей площадью 546 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занимаемый стрелковым тиром, кадастровый номер: 24:50:0400217:39. Земельный участок предоставлен департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 17.07.2014 № 1159 на срок 49 (сорок девять) лет