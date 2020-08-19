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Номер извещения
ГП008311
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 91101 «Услуги по рекламным и PR-мероприятиям» в 2020- 2022гг. для офиса в г. Тюмень, Тазовского, Северо-Самбургского НГКМ ООО «ГПН-Развитие».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.08.2020 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б
Контактный телефон
+7 3452 68-81-81 доб. 4671
Адрес электронной почты
RC_UOP@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панкова Алена Игоревна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по рекламным и PR-мероприятиям
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008311Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по рекламным и PR-мероприятиямТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуги по рекламным и PR-мероприятиям
Официальный сайт, на котором размещена документация
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