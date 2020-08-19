Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 91101 «Услуги по рекламным и PR-мероприятиям» в 2020- 2022гг. для офиса в г. Тюмень, Тазовского, Северо-Самбургского НГКМ ООО «ГПН-Развитие».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП008311 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0039846-334-2020 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 91101 «Услуги по рекламным и PR-мероприятиям» в 2020- 2022гг. для офиса в г. Тюмень, Тазовского, Северо-Самбургского НГКМ ООО «ГПН-Развитие». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-РАЗВИТИЕ

Все закупки и тендеры ГПН-РАЗВИТИЕ Юридический адрес 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б Почтовый адрес 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б Контактный телефон +7 3452 68-81-81 доб. 4671 Адрес электронной почты RC_UOP@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Панкова Алена Игоревна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Услуги по рекламным и PR-мероприятиям Дата и время окончания срока приема заявок 19.08.2020 10:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП008311 Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по рекламным и PR-мероприятиям Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Услуги по рекламным и PR-мероприятиям Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт