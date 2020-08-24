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    Главная / Торги / Открытый отбор организации на право заключения договора на предоставление неисключительных прав на программное обеспечение FineReader

    Открытый отбор организации на право заключения договора на предоставление неисключительных прав на программное обеспечение FineReader

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 14:0024.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008309Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение FineReaderМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП008309

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0015891-365-2020

    Наименование закупки

    Открытый отбор организации на право заключения договора на предоставление неисключительных прав на программное обеспечение FineReader

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    04.08.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Логистика
    Все закупки и тендеры ГПН-Логистика

    Юридический адрес

    109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.10

    Почтовый адрес

    109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.20А

    Контактный телефон

    +7 495 777-31-71 доб. 4286

    Адрес электронной почты

    gpnl_asuz@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глушич Алексей Евгеньевич

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение FineReader

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 14:00 GMT +324.08.2020 14:0024.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008309Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение FineReaderМосква

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение FineReader

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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