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Номер извещения
ГП008309
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый отбор организации на право заключения договора на предоставление неисключительных прав на программное обеспечение FineReader
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.10
Почтовый адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.20А
Контактный телефон
+7 495 777-31-71 доб. 4286
Адрес электронной почты
gpnl_asuz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глушич Алексей Евгеньевич
Место рассмотрения заявок
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение FineReader
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 14:00 GMT +324.08.2020 14:0024.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008309Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение FineReaderМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение FineReader
Официальный сайт, на котором размещена документация
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