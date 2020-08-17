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Номер извещения
ГП008308
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
77/04.08.20/СГНХП/КО/Э Поставка мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
04.08.2020 15:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-62
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
11unu@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 15:30 GMT +317.08.2020 15:3017.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008308Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели Салават
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 06:0018.08.2020 06:0018.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008308Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели Салават
Подведение итогов не позднее
15.10.2020 12:0015.10.2020 12:0015.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008308Подведение итогов не позднее Поставка мебели Салават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели
Начальная цена
842 301,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
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