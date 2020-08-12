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    Главная / Торги / Поставка газовых котлов и систем дымоудаления

    Поставка газовых котлов и систем дымоудаления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 06:5912.08.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377824Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газовых котлов и систем дымоудаленияУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009377824

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка газовых котлов и систем дымоудаления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    04.08.2020 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_289-2020-08.docx

    Приложение_1_-_Проект_договора_(по_заявкам).docx

    Извещение_289-2020-08.docx

    Порядок_оценки_заявок.docx

    Приложение_2_-_ТЗ_КО_289-2020-08_.docx

    Ценовое_предложение_(Форма_2).xlsx

    ИТОГОВЫЙ_протокол_289-2020-08.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газовых котлов и систем дымоудаления

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.08.202014.08.2020 08:0014.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377824Подведение итогов не позднее Поставка газовых котлов и систем дымоудаленияУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газовых котлов и систем дымоудаления

    Начальная цена

    20 003 840,45

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/711165/name/5f3668be22f953.74405020

    14.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство радиаторов и котлов центрального отопления"

    Кол-во: 1.00000

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