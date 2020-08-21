Поставка средства для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей AUS 32 ''AdBlue'' (далее – «Товар»); Доставка, монтаж оборудования Quantium 510 1-1 ADB (или более поздние модификации) для выдачи Товара и площадки для его установки, прокладка кабелей и пуско-наладка оборудования силами и за счет Поставщика, а также его передача в пользование.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП008320 Уникальный номер закупки Номер закупки 098/ГЭС розница/04.08.2020/ОЗПэ Наименование закупки Поставка средства для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей AUS 32 ''AdBlue'' (далее – «Товар»); Доставка, монтаж оборудования Quantium 510 1-1 ADB (или более поздние модификации) для выдачи Товара и площадки для его установки, прокладка кабелей и пуско-наладка оборудования силами и за счет Поставщика, а также его передача в пользование. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»

Все закупки и тендеры «ГНП сеть» Юридический адрес 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401 Почтовый адрес 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401 Контактный телефон +7 812 677-09-77 доб. 3392 Факс +7 86361 9-20-35 Адрес электронной почты s.gancheva@retail.gazpromlpg.ru Ф.И.О. контактного лица Ганчева Светлана Николаевна Место рассмотрения предложений Ростов-на-Дону Закупки и тендеры Ростовская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru