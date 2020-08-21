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Номер извещения
ГП008320
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка средства для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей AUS 32 ''AdBlue'' (далее – «Товар»); Доставка, монтаж оборудования Quantium 510 1-1 ADB (или более поздние модификации) для выдачи Товара и площадки для его установки, прокладка кабелей и пуско-наладка оборудования силами и за счет Поставщика, а также его передача в пользование.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 16:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Контактный телефон
+7 812 677-09-77 доб. 3392
Факс
+7 86361 9-20-35
Адрес электронной почты
s.gancheva@retail.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ганчева Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
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Поставка средства для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей AUS 32 ''AdBlue'' (далее – «Товар»); Доставка, монтаж оборудования Quantium 510 1-1 ADB (или более поздние модификации) для выдачи Товара и площадки для его установки, прокладка кабелей и пуско-наладка оборудования силами и за счет Поставщика, а также его передача в пользование.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 11:00 GMT +321.08.2020 11:0021.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008320Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средства для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей AUS 32 ''AdBlue'' (далее – «Товар»); Доставка, монтаж оборудования Quantium 510 1-1 ADB (или более поздние модификации) для выдачи Товара и площадки для его установки, прокладка кабелей и пуско-наладка оборудования силами и за счет Поставщика, а также его передача в пользование.Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 11:0021.08.2020 11:0021.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008320Дата и время вскрытия заявок Поставка средства для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей AUS 32 ''AdBlue'' (далее – «Товар»); Доставка, монтаж оборудования Quantium 510 1-1 ADB (или более поздние модификации) для выдачи Товара и площадки для его установки, прокладка кабелей и пуско-наладка оборудования силами и за счет Поставщика, а также его передача в пользование.Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
11.09.2020 15:0011.09.2020 15:0011.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008320Подведение итогов не позднее Поставка средства для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей AUS 32 ''AdBlue'' (далее – «Товар»); Доставка, монтаж оборудования Quantium 510 1-1 ADB (или более поздние модификации) для выдачи Товара и площадки для его установки, прокладка кабелей и пуско-наладка оборудования силами и за счет Поставщика, а также его передача в пользование.Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.09.202011.09.2020 15:0011.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008320Подведение итогов не позднее Поставка средства для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей AUS 32 ''AdBlue'' (далее – «Товар»); Доставка, монтаж оборудования Quantium 510 1-1 ADB (или более поздние модификации) для выдачи Товара и площадки для его установки, прокладка кабелей и пуско-наладка оборудования силами и за счет Поставщика, а также его передача в пользование.Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средства для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей AUS 32 ''AdBlue'' (далее – «Товар»); Доставка, монтаж оборудования Quantium 510 1-1 ADB (или более поздние модификации) для выдачи Товара и площадки для его установки, прокладка кабелей и пуско-наладка оборудования силами и за счет Поставщика, а также его передача в пользование.
Начальная цена
25 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ГНП сеть»
Все закупки и тендеры «ГНП сеть»
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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