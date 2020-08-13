www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008307
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка экзотермических оболочек
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.08.2020 15:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2147
Факс
Адрес электронной почты
Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка экзотермических оболочек
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008307Дата и время окончания срока приема заявок Закупка экзотермических оболочекКолпино
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 12:0028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008307Подведение итогов не позднее Закупка экзотермических оболочекКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка экзотермических оболочек
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 100
Кол-во: 3300
Кол-во: 1600
Кол-во: 2900
Кол-во: 3700
Кол-во: 1000
Кол-во: 700
Кол-во: 100
Кол-во: 800
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 700
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 7200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 800
Кол-во: 400
Кол-во: 600
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.