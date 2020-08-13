Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Оболочка экзотермическая типа УК-5/2 (147/74/192) в комплекте с крышкой и подрезным кольцом из плакированной смеси на хромитовом песке согласно эскизу 1" Кол-во: 100

"Позиция 2" "Оболочка экзотермическая типа УК-6 (88/175/222) в комплекте с крышкой и подрезным кольцом из плакированной смеси на хромитовом песке согласно эскизу 1" Кол-во: 3300

"Позиция 3" "Оболочка экзотермическая типа УК-7 (100/200/250) в комплекте с крышкой и подрезным кольцом из плакированной смеси на хромитовом песке согласно эскизу 1" Кол-во: 1600

"Позиция 4" "Оболочка экзотермическая типа УК-8/1 (113/224/278) в комплекте с крышкой и подрезным кольцом из плакированной смеси на хромитовом песке согласно эскизу 1" Кол-во: 2900

"Позиция 5" "Оболочка экзотермическая типа УК-9 (124/252/300) в комплекте с крышкой и подрезным кольцом из плакированной смеси на хромитовом песке согласно эскизу 1" Кол-во: 3700

"Позиция 6" "Оболочка экзотермическая типа УК-10 (145/350/300) в комплекте с крышкой и подрезным кольцом из плакированной смеси на хромитовом песке согласно эскизу 1" Кол-во: 1000

"Позиция 7" "Оболочка экзотермическая типа УК-11 (175/355/410) в комплекте с крышкой и подрезным кольцом из плакированной смеси на хромитовом песке согласно эскизу 1" Кол-во: 700

"Позиция 8" "Оболочка экзотермическая типа ОЦ-7 (160х200) с крышкой" Кол-во: 100

"Позиция 9" "Оболочка экзотермическая типа ОЦ-8 (180х180) с крышкой" Кол-во: 800

"Позиция 10" "Оболочка экзотермическая типа ОЦ-9 (200х200) с крышкой" Кол-во: 100

"Позиция 11" "Оболочка экзотермическая типа ОЦ-10Б (250х200) с крышкой" Кол-во: 500

"Позиция 12" "Оболочка экзотермическая типа ОЦ-11 (300х200) с крышкой" Кол-во: 500

"Позиция 13" "Оболочка экзотермическая типа ОЦ-12 (350х200) с крышкой" Кол-во: 100

"Позиция 14" "Оболочка экзотермическая типа ОЦ-13 (400х200) с крышкой" Кол-во: 700

"Позиция 15" "Оболочка экзотермическая типа ОЦ-15 (500х200) с крышкой" Кол-во: 500

"Позиция 16" "Оболочка экзотермическая типа ОЦ-16 (550х200) с крышкой" Кол-во: 100

"Позиция 17" "Оболочка экзотермическая типа СхП-7i (160х200) с отсекателем" Кол-во: 7200

"Позиция 18" "Оболочка экзотермическая типа СхП-7R (160х200) с отсекателем" Кол-во: 200

"Позиция 19" "Оболочка экзотермическая типа СхП-8i (180х180) с отсекателем" Кол-во: 100

"Позиция 20" "Оболочка экзотермическая типа СхП-9i (200х200) с отсекателем" Кол-во: 200

"Позиция 21" "Оболочка экзотермическая типа СхП-10i (250х200) с отсекателем" Кол-во: 800

"Позиция 22" "Оболочка экзотермическая типа ОО-11 (400х200х200) с крышкой" Кол-во: 400