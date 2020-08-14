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    Главная / Торги / Поставка арматуры трубопроводной для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Поставка арматуры трубопроводной для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 08:0014.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377851Дата и время окончания срока приема заявок Поставка арматуры трубопроводной для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»ПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009377851

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка арматуры трубопроводной для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 15:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_84-2020_ЗП.doc

    Приложение_к_Техническому_заданию.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка арматуры трубопроводной для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 08:00 GMT +314.08.2020 08:0014.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377851Дата и время окончания срока приема заявок Поставка арматуры трубопроводной для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2020 08:0014.08.2020 08:0014.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009377851Дата и время вскрытия заявок Поставка арматуры трубопроводной для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Подведение итогов не позднее

    18.08.2020 12:0018.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377851Подведение итогов не позднее Поставка арматуры трубопроводной для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377851Подведение итогов не позднее Поставка арматуры трубопроводной для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка арматуры трубопроводной для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Начальная цена

    497 403,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 27.00000

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