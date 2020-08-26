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    Главная / Торги / выполнение работ по монтажу противопожарных лестниц, площадок и ограждений на крышах по разработанным в 2019 г. проектам

    выполнение работ по монтажу противопожарных лестниц, площадок и ограждений на крышах по разработанным в 2019 г. проектам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 15:0026.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377752Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работы по проведению СМР по монтажу противопожарных лестниц, площадок и ограждений на крышах по разработанным в 2019г. Проектам г. Пермь, ул. Чернышевского,28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009377752

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    180

    Наименование закупки

    выполнение работ по монтажу противопожарных лестниц, площадок и ограждений на крышах по разработанным в 2019 г. проектам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.08.2020 15:17

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    180.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-52

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    palyanova@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пальянова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работы по проведению СМР по монтажу противопожарных лестниц, площадок и ограждений на крышах по разработанным в 2019г. Проектам

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202010.09.2020 15:0010.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377752Подведение итогов не позднее Выполнение работы по проведению СМР по монтажу противопожарных лестниц, площадок и ограждений на крышах по разработанным в 2019г. Проектам г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работы по проведению СМР по монтажу противопожарных лестниц, площадок и ограждений на крышах по разработанным в 2019г. Проектам

    Начальная цена

    281 084,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием "

    Кол-во: 1.00000

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