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    Главная / Торги / Выполнение работ по негосударственной экспертизе проектной документации для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Выполнение работ по негосударственной экспертизе проектной документации для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 09:5918.08.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377736Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работыТверьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009377736

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по негосударственной экспертизе проектной документации для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 15:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОК_1203.docx

    Проектная_документация.rar

    Расчет_договорной_цены.xlsx

    Извещение_1203.doc

    Протокол_оценки_и_сопоставления_1203.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Юридический адрес

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    Почтовый адрес

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Контактный телефон

    +7 4822 52-65-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    naumova@togas.tvcom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумова Татьяна Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектно-изыскательские работы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 09:59 GMT +318.08.2020 09:5918.08.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377736Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работыТверь

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 10:0018.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009377736Дата и время вскрытия заявок Проектно-изыскательские работыТверь

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2020 17:0020.08.2020 17:0020.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377736Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работыТверь

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 17:0020.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377736Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работыТверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектно-изыскательские работы

    Начальная цена

    270 067,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Адрес местонахождения

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/719571/name/5f43d3d70e29d8.65374184

    24.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа"

    Кол-во: 1.00000

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