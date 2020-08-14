аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Нахимова № 33, помещение № 1

Предмет договора

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 5216,3 кв. м, инвентарный номер: 91-2, этажность: 3, кадастровый номер: 56:44:0245002:525 (далее – Объект). Объект расположен на земельном участке, предоставленном на праве аренды с 2017 года на 5 лет, общей площадью 54 483 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных нужд, кадастровый номер: 56:44:0245002:207.