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Номер извещения
ГП008299
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Заготовки с предварительной механообработкой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.08.2020 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-60-00
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Наталья Петровна
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Заготовки с предварительной механообработкой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 14:00 GMT +317.08.2020 14:0017.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008299Дата и время окончания срока приема заявок Заготовки с предварительной механообработкойг. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
04.09.2020 15:0004.09.2020 15:0004.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008299Подведение итогов не позднее Заготовки с предварительной механообработкойг. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заготовки с предварительной механообработкой
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
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