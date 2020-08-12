www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008297
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку раскатных колец согласно поставочных эскизов! (Попозиционная закупка!)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.08.2020 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 097-95-36
Факс
Адрес электронной почты
Egor.Belozerov@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Белозеров Егор Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку раскатных колец согласно поставочных эскизов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 10:00 GMT +312.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008297Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку раскатных колец согласно поставочных эскизов.Колпино
Подведение итогов не позднее
30.10.2020 10:0030.10.2020 10:0030.10.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008297Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку раскатных колец согласно поставочных эскизов.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку раскатных колец согласно поставочных эскизов.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.