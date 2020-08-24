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    Главная / Торги / Поставка оборудования системы вентиляции с выполнением шефмонтажных и шефналадочных работ

    Поставка оборудования системы вентиляции с выполнением шефмонтажных и шефналадочных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 15:0024.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008301Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования системы вентиляции с выполнением шефмонтажных и шефналадочных работМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008301

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования системы вентиляции с выполнением шефмонтажных и шефналадочных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_МТР_-_форма_ТКП.xlsx

    Опросные_листы.rar

    Приложение_1_Заявка_на_участие.doc

    Требования_к_поставке.rar

    Приложение_3._Форма_расчета_стоимости_ПНР_и_ШМР.xls

    ИНСТРУКЦИЯ.docx

    Приложение_4._Перечень_ЗИП.XLSX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13737

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Roman.Shamyanov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шамьянов Роман Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования системы вентиляции с выполнением шефмонтажных и шефналадочных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 15:00 GMT +324.08.2020 15:0024.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008301Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования системы вентиляции с выполнением шефмонтажных и шефналадочных работМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 15:0024.08.2020 15:0024.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008301Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования системы вентиляции с выполнением шефмонтажных и шефналадочных работМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2020 18:0020.12.2020 18:0020.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008301Подведение итогов не позднее Поставка оборудования системы вентиляции с выполнением шефмонтажных и шефналадочных работМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.12.202020.12.2020 18:0020.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008301Подведение итогов не позднее Поставка оборудования системы вентиляции с выполнением шефмонтажных и шефналадочных работМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования системы вентиляции с выполнением шефмонтажных и шефналадочных работ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой договор

    02.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приточная система 095-U-350 (П1.1), включая: - Кондиционеры центральные каркасно-панельные - Узел регулирующий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Приточная система 095-U-351 (П1.2), включая: - Кондиционеры центральные каркасно-панельные - Узел регулирующий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Приточная система 095-U-352 (П1.3), включая: - Кондиционеры центральные каркасно-панельные - Узел регулирующий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Приточная система 095-U-353 (П2.1), включая: - Кондиционеры центральные каркасно-панельные - Узел регулирующий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Приточная система 095-U-354 (П2.2), включая: - Кондиционеры центральные каркасно-панельные - Узел регулирующий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Вентилятор коррозионностойкий взрывозащищенный 1ExdIIBT4 095-KX-350, 095-KX-351, 095-KX-352"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Вентилятор коррозионностойкий взрывозащищенный 1ExdIIBT4 095-KX-353, 095-KX-354, 095-KX-355"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Вентилятор общепромышленный 095-KX-357"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Вентилятор канальный радиальный прямоуголный корозионностойкий из 12Х18Н10Т 095-KY-355"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Осевой вентилятор коррозионностойкий 12Х18Н10Т, взрывозащищенный 1ExdIIBT4 095-KС-350...095-KC-355"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Отсечной клапан 095-MOV-05521A, 095-MOV-05522A, 095-MOV-05523A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Отсечной клапан 095-MOV-05521B, 095-MOV-05522B, 095-MOV-05523B"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Отсечной клапан 095-MOV-05524A, 095-MOV-05525A, 095-MOV-05526A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Отсечной клапан 095-MOV-05524B, 095-MOV-05525B, 095-MOV-05526B"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Отсечной клапан 095-MOV-05527"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Отсечной клапан 095-MOV-05514"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Отсечной клапан 095-MOV-05515...095-MOV-05520, 095-MOV-05508...095-MOV-05513"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Отсечной клапан 095-MOV-05567…095-MOV-05570"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Противовзрывной клапан 095-ВС-350"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Противовзрывной клапан 095-ВС-351"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Клапан сброса избыточного давления 095-BP-350, 095-BP-351"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Клапан сброса избыточного давления 095-BP-352, 095-BP-353"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Клапан сброса избыточного давления 095-BP-354"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Тепловой пункт индивидуальный 047-U-360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Щит автоматизации, управления и питания приточных систем 095-U-350, 095-U-351 и 095-U-352"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Щит автоматизации, управления и питания приточных систем 095-U-353 и 095-U-354"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Шкаф системы автоматического управления 095-UCP-352"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Шкаф системы автоматического управления 095-UCP-353"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "ЗИП на ШМР и ПНР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "ЗИП на 2 года эксплуатации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Шефмонтажные работ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Шефналадочные работы"

    Кол-во: 1

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