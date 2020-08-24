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Номер извещения
ГП008301
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования системы вентиляции с выполнением шефмонтажных и шефналадочных работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13737
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Roman.Shamyanov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шамьянов Роман Ринатович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования системы вентиляции с выполнением шефмонтажных и шефналадочных работ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 15:00 GMT +324.08.2020 15:0024.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008301Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования системы вентиляции с выполнением шефмонтажных и шефналадочных работМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 15:0024.08.2020 15:0024.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008301Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования системы вентиляции с выполнением шефмонтажных и шефналадочных работМосква
Подведение итогов не позднее
20.12.2020 18:0020.12.2020 18:0020.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008301Подведение итогов не позднее Поставка оборудования системы вентиляции с выполнением шефмонтажных и шефналадочных работМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования системы вентиляции с выполнением шефмонтажных и шефналадочных работ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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