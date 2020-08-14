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    Главная / Торги / Закупка товаров Allen Bradley на проект Новатэк-Мурманск

    Закупка товаров Allen Bradley на проект Новатэк-Мурманск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 11:3014.08.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008295Дата и время окончания срока приема заявок Товар Allen BradleyБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008295

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка товаров Allen Bradley на проект Новатэк-Мурманск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 15:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    003170_N.PILIPENKO_ZAPROS_ST.xlsx

    ГП008295_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2475

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    n.pilipenko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пилипенко Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Товар Allen Bradley

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 11:30 GMT +314.08.2020 11:3014.08.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008295Дата и время окончания срока приема заявок Товар Allen BradleyБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2020 11:3014.08.2020 11:3014.08.2020 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008295Дата и время вскрытия заявок Товар Allen BradleyБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2020 12:3030.09.2020 12:3030.09.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008295Подведение итогов не позднее Товар Allen BradleyБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 12:3030.09.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008295Подведение итогов не позднее Товар Allen BradleyБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Товар Allen Bradley

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/761300/name/5f928a9bad3141.26335561

    23.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Allen Bradley"

    Кол-во:

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