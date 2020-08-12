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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Оборудования механического (группа Е, подгруппы: ЕВ – Насосы и Насосные агрегаты, ЕМ – вентиляция, ЕО – электростанции и генераторы) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ ВК-138-20).

    Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Оборудования механического (группа Е, подгруппы: ЕВ – Насосы и Насосные агрегаты, ЕМ – вентиляция, ЕО – электростанции и генераторы) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ ВК-138-20).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 12:0012.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009378347Дата и время окончания срока приема заявок НасосыПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009378347

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ВК-138-20

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Оборудования механического (группа Е, подгруппы: ЕВ – Насосы и Насосные агрегаты, ЕМ – вентиляция, ЕО – электростанции и генераторы) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ ВК-138-20).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.08.2020 16:56

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2._Конкурсная_документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-53

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.zazulina@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зазулина Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Насосы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378347Подведение итогов не позднее НасосыПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насосы

    Начальная цена

    202 909,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос дренажный погружной с поплавковым выключателем"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 2"

    "Насос Гном 10/10, 1,1 кВт, 220 В"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 3"

    "Насос Гном 40/25, 380В, 5,5 кВт"

    Кол-во: 4.0000

    Лот 2

    Оборудование механическое

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378347Подведение итогов не позднее Оборудование механическоеПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование механическое

    Начальная цена

    238 434,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос испытательный электрический для опрессовки, Pраб - 60 бар, Q - 6 л/мин, N-0,4 кВт, 220/50 В/Гц"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 2"

    "Насос опрессовочный BG-99601"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 3"

    "Вентилятор радиальный (улитка)"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 4"

    "Ручная таль ТРШБМ-2.0"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 5"

    "Генератор бензиновый 5 кВт"

    Кол-во: 1.0000

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