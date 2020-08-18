Запрос предложений в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по ремонту здания проходной со складом

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009377705 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по ремонту здания проходной со складом Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

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