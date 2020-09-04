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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме № АР-12/20 на право заключения договора поставки материалов повторного использования

    Открытый аукцион в электронной форме № АР-12/20 на право заключения договора поставки материалов повторного использования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2020 10:0004.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008323Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов повторного использования МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме № АР-12/20 на право заключения договора поставки материалов повторного использования

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    склад грузоотправителя, расположенный на путевой машинной станции № 18 Дальневосточной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД»

    Номер извещения

    ГП008323

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Предмет договора

    Поставка материалов повторного использования

    Начальная цена

    252000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    75600.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-08-2020 16:25 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.09.2020 10:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Документация.doc

    Извещение.doc

    Приложение_№_1_к_документации_(форма_заявки).doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Костыль путевой старогодный ГОСТ 5812-82; Подкладка старогодная Д-65 (1сорт), Р-65 (4 группа), Р-65 (2 группа); Шпала железобетонная старогодная (годная к укладке); Шпала хвойная старогодная ТИП-1 2750X250 Х180

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    83500.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Юридический адрес

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 252-70-81 доб. 1148

    Адрес электронной почты

    tender@tdrzd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Патрушева Татьяна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Бычков Евгений Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tender@tdrzd.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 252-70-81 доб. 1148

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с пунктом 1.4 документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    нет

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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