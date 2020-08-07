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    Главная / Торги / Закупка строительных лесов (с учетом доставки до АГПЗ).

    Закупка строительных лесов (с учетом доставки до АГПЗ).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 15:0007.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008303Дата и время окончания срока приема заявок Закупка строительных лесов (с учетом доставки до АГПЗ).МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008303

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-343

    Наименование закупки

    Закупка строительных лесов (с учетом доставки до АГПЗ).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.08.2020 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_(МТР).docx

    200218_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.2.doc

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    Форма_КП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1487

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    GolovkinSV@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Головкин Сергей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка строительных лесов (с учетом доставки до АГПЗ).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.08.2020 15:00 GMT +307.08.2020 15:0007.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008303Дата и время окончания срока приема заявок Закупка строительных лесов (с учетом доставки до АГПЗ).Москва

    Подведение итогов не позднее

    14.08.2020 15:0014.08.2020 15:0014.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008303Подведение итогов не позднее Закупка строительных лесов (с учетом доставки до АГПЗ).Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.08.202014.08.2020 15:0014.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008303Подведение итогов не позднее Закупка строительных лесов (с учетом доставки до АГПЗ).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка строительных лесов (с учетом доставки до АГПЗ).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба универсальная оцинкованная 48,6 мм"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 2"

    "Хомут спецальный поворотный (для соединения под любым углом,для труб диаметром 48,6мм)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 3"

    "Хомут спецальный поворотный (для спецального соединения под прямым углом,для труб диаметром 48,6мм)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Хомут стыковочно весящий(для присоеденения двух труб под одним углом,для труб диаметром 48,6 мм)"

    Кол-во: 2000

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