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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания(бакалея) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб».

    Поставка продуктов питания(бакалея) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 09:0012.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377898Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (бакалея) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб». МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009377898

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    356/МКК-20

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания(бакалея) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.08.2020 15:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    08_проект_договора.docx

    03_ТЗ_продукты_общие_бакалейные.docx

    Документация__356_МКК_продукты___СМП.doc

    Форма_8_Ценовое_предложение.xls

    протокол_№349-3-2020-МКК_от_20.08.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания (бакалея) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377898Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (бакалея) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб». Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (бакалея) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб».

    Начальная цена

    2 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717399/name/5f3e6df34c0bf3.48280167

    20.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания(бакалея) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»."

    Кол-во: 1

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