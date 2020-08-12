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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Костромская обл, г. Кострома, ул. Базовая, д. 7
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Костромская обл, г. Кострома, ул. Базовая, д. 7
Номер извещения
ГП008290
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Здание (Нежилое здание, Здание пункта обслуживания автомобилей с боксами для стоянки легковых автомобилей), общей площадью 1158,1 кв. м, кадастровый номер: 44:27:060401:14, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 02.07.2012 сделана запись регистрации № 44-44-01/064/2012-279. Здание (Нежилое здание, Здание отапливаемых боксов для стоянки автомобилей на 30 машин), общей площадью 1736,7 кв. м, кадастровый номер: 44:27:060401:13, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 02.07.2012 сделана запись регистрации № 44-44-01/064/2012-278. Здание (Нежилое здание, Здание КТП), общей площадью 40,4 кв. м, кадастровый номер: 44:27:060401:15, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 02.07.2012 сделана запись регистрации № 44-44-01/064/2012-277. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 18 600 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации автопарка и автодрома, кадастровый номер: 44:27:060401:10. Земельный участок предоставлен по договору аренды в пользование ПОУ «Костромская ОТШ ДОСААФ России» сроком на 49 (сорок девять) лет
Начальная цена
20049840.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 14:56 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.08.2020 18:00
Дата и время проведения
14.08.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 3569153851677
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 3569153851677
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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