Лот 1

• Составление проекта на ликвидацию 4-х водозаборных скважин и согласование его в Отделе геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯМАЛНЕДРА) г. Салехард; • Расконсервация и ликвидация 4-х водозаборных скважин, составление Актов; • Подготовка пакета документов для досрочного прекращения лицензии на право пользования недрами.