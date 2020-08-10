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    Главная / Торги / Ликвидация 4-х водозаборных скважин на Усть – Ямсовейском участке недр

    Ликвидация 4-х водозаборных скважин на Усть – Ямсовейском участке недр

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008324Дата и время окончания срока приема заявок • Составление проекта на ликвидацию 4-х водозаборных скважин и согласование его в Отделе геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯМАЛНЕДРА) г. Салехард; • Расконсервация и ликвидация 4-х водозаборных скважин, составление Актов; • Подготовка пакета документов для досрочного прекращения лицензии на право пользования недрами. Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008324

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ликвидация 4-х водозаборных скважин на Усть – Ямсовейском участке недр

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 16:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_4_Тех.задание.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-02-01

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Dmitruk.Aleksandr@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дмитрук Александр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    • Составление проекта на ликвидацию 4-х водозаборных скважин и согласование его в Отделе геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯМАЛНЕДРА) г. Салехард; • Расконсервация и ликвидация 4-х водозаборных скважин, составление Актов; • Подготовка пакета документов для досрочного прекращения лицензии на право пользования недрами.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2020 10:00 GMT +310.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008324Дата и время окончания срока приема заявок • Составление проекта на ликвидацию 4-х водозаборных скважин и согласование его в Отделе геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯМАЛНЕДРА) г. Салехард; • Расконсервация и ликвидация 4-х водозаборных скважин, составление Актов; • Подготовка пакета документов для досрочного прекращения лицензии на право пользования недрами. Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    10.08.2020 10:0010.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008324Дата и время вскрытия заявок • Составление проекта на ликвидацию 4-х водозаборных скважин и согласование его в Отделе геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯМАЛНЕДРА) г. Салехард; • Расконсервация и ликвидация 4-х водозаборных скважин, составление Актов; • Подготовка пакета документов для досрочного прекращения лицензии на право пользования недрами. Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    10.08.2020 12:3010.08.2020 12:3010.08.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008324Подведение итогов не позднее • Составление проекта на ликвидацию 4-х водозаборных скважин и согласование его в Отделе геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯМАЛНЕДРА) г. Салехард; • Расконсервация и ликвидация 4-х водозаборных скважин, составление Актов; • Подготовка пакета документов для досрочного прекращения лицензии на право пользования недрами. Новый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.08.202010.08.2020 12:3010.08.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008324Подведение итогов не позднее • Составление проекта на ликвидацию 4-х водозаборных скважин и согласование его в Отделе геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯМАЛНЕДРА) г. Салехард; • Расконсервация и ликвидация 4-х водозаборных скважин, составление Актов; • Подготовка пакета документов для досрочного прекращения лицензии на право пользования недрами. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    • Составление проекта на ликвидацию 4-х водозаборных скважин и согласование его в Отделе геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯМАЛНЕДРА) г. Салехард; • Расконсервация и ликвидация 4-х водозаборных скважин, составление Актов; • Подготовка пакета документов для досрочного прекращения лицензии на право пользования недрами.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ликвидация 4-х водозаборных скважин на Усть – Ямсовейском участке недр"

    Кол-во: 1

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