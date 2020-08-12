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    Главная / Торги / Выполнение работ по приведению в работоспособное техническое состояние строительных конструкций корпуса №19 в осях 1-17/Е-Л (II очередь)

    Выполнение работ по приведению в работоспособное техническое состояние строительных конструкций корпуса №19 в осях 1-17/Е-Л (II очередь)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 09:0012.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377494Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по приведению в работоспособное техническое состояние строительных конструкций корпуса №19 в осях 1-17/Е-Л (II очередь)г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009377494

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по приведению в работоспособное техническое состояние строительных конструкций корпуса №19 в осях 1-17/Е-Л (II очередь)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.08.2020 14:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    К-298_ДВ_№42_ремонт_кровли_к_19__оси_1-17_Е-И.docx

    К-298_ДВ_№43_ремонт_к_19__оси2-13_Ж-К.docx

    К-298_КМУ4.pdf

    К-298_Приложение_№2_к_ТЗ_Требования_к_материалам.xlsx

    К-298_ПСР_4-20.xlsx

    К-298_ПСР_6-20.xlsx

    К-298_ПСР_7-20.xlsx

    К-298_Раздел_8._Проект_договора.docx

    К-298_ТЗ.docx

    К-298_КМУ3.pdf

    К-298_ДВ_№39_ремонт_кровли_к_19__оси_1-17_И-К.docx

    К-298_приведение_в_работоспособное_состояние_конструкций_корпуса_№19_в_осях_1-1.docx

    К-298_01-20-1-СМ3.pdf

    К-298_02-19-1-СМ.pdf

    К-298_КМУ1.pdf

    К-298_КМУ2.pdf

    К-298_01-21-1-СМ.pdf

    К-298_01-20-1-СМ2.pdf

    Протокол_№594_от_27.08.2020_Приведение_в_работоспособное_состояние_конструкций_итоги.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-81

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Биринцев Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по приведению в работоспособное техническое состояние строительных конструкций корпуса №19 в осях 1-17/Е-Л (II очередь)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.08.202027.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377494Подведение итогов не позднее Выполнение работ по приведению в работоспособное техническое состояние строительных конструкций корпуса №19 в осях 1-17/Е-Л (II очередь)г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по приведению в работоспособное техническое состояние строительных конструкций корпуса №19 в осях 1-17/Е-Л (II очередь)

    Начальная цена

    15 858 121,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    79 290,61 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/722203/name/5f47a523b61199.18715528

    27.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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