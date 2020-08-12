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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009377494
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по приведению в работоспособное техническое состояние строительных конструкций корпуса №19 в осях 1-17/Е-Л (II очередь)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.08.2020 14:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-85-81
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@kbkha.ru
Ф.И.О. контактного лица
Биринцев Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по приведению в работоспособное техническое состояние строительных конструкций корпуса №19 в осях 1-17/Е-Л (II очередь)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.08.202027.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377494Подведение итогов не позднее Выполнение работ по приведению в работоспособное техническое состояние строительных конструкций корпуса №19 в осях 1-17/Е-Л (II очередь)г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по приведению в работоспособное техническое состояние строительных конструкций корпуса №19 в осях 1-17/Е-Л (II очередь)
Начальная цена
15 858 121,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
79 290,61 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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