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Номер извещения
32009377479
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по изготовлению и монтажу тамбура с автоматическими и эвакуационными дверьми, находящихся в здании российских линий АО «Международный аэропорт «Краснодар»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.08.2020 14:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-17-87
Факс
Адрес электронной почты
V.Nelidova@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Нелидова В.О. Не
Место рассмотрения предложений
350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по изготовлению и монтажу тамбура с автоматическими и эвакуационными дверьми, находящихся в здании российских линий АО «Международный аэропорт «Краснодар»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.09.202022.09.2020 18:0022.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377479Подведение итогов не позднее Оказание услуг по изготовлению и монтажу тамбура с автоматическими и эвакуационными дверьми, находящихся в здании российских линий АО «Международный аэропорт «Краснодар»350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по изготовлению и монтажу тамбура с автоматическими и эвакуационными дверьми, находящихся в здании российских линий АО «Международный аэропорт «Краснодар»
Начальная цена
490 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Адрес местонахождения
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Отсутствуют
Документация лота
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