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    Главная / Торги / Оказание услуг по изготовлению и монтажу тамбура с автоматическими и эвакуационными дверьми, находящихся в здании российских линий АО «Международный аэропорт «Краснодар»

    Оказание услуг по изготовлению и монтажу тамбура с автоматическими и эвакуационными дверьми, находящихся в здании российских линий АО «Международный аэропорт «Краснодар»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 16:0025.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377479Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по изготовлению и монтажу тамбура с автоматическими и эвакуационными дверьми, находящихся в здании российских линий АО «Международный аэропорт «Краснодар»350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009377479

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по изготовлению и монтажу тамбура с автоматическими и эвакуационными дверьми, находящихся в здании российских линий АО «Международный аэропорт «Краснодар»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.08.2020 14:33

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗД_ЗК_СМП_508_v.2.docx

    Реестр_изменений_18.08.20.docx

    Протокол_ЗК_508.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-17-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    V.Nelidova@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Нелидова В.О. Не

    Место рассмотрения предложений

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по изготовлению и монтажу тамбура с автоматическими и эвакуационными дверьми, находящихся в здании российских линий АО «Международный аэропорт «Краснодар»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202022.09.2020 18:0022.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377479Подведение итогов не позднее Оказание услуг по изготовлению и монтажу тамбура с автоматическими и эвакуационными дверьми, находящихся в здании российских линий АО «Международный аэропорт «Краснодар»350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по изготовлению и монтажу тамбура с автоматическими и эвакуационными дверьми, находящихся в здании российских линий АО «Международный аэропорт «Краснодар»

    Начальная цена

    490 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/738505/name/5f6aeb223db784.36068137

    23.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по изготовлению и монтажу тамбура с автоматическими и эвакуационными дверьми, находящихся в здании российских линий АО «Международный аэропорт «Краснодар»"

    Кол-во:

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