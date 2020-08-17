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    Главная / Торги / поставка эндодонтического инструментария

    поставка эндодонтического инструментария

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 07:0017.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009379366Дата и время окончания срока приема заявок поставка эндодонтического инструментарияОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009379366

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    24-08.2020

    Наименование закупки

    поставка эндодонтического инструментария

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.08.2020 09:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложение_1.docx

    методика.DOC

    проект_договора.doc

    извещение.doc

    расчет_цены.doc

    тз_эндодонт._инструментарий_2020.xlsx

    закупочн._документация.doc

    итоговый_протокол_инструментарий.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"

    Юридический адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Почтовый адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Контактный телефон

    +7 3532 73-77-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    admin@stomrostosh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурьянова Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка эндодонтического инструментария

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 07:00 GMT +317.08.2020 07:0017.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009379366Дата и время окончания срока приема заявок поставка эндодонтического инструментарияОренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.08.2020 07:0017.08.2020 07:0017.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009379366Дата и время вскрытия заявок поставка эндодонтического инструментарияОренбург

    Подведение итогов не позднее

    18.08.2020 07:0018.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379366Подведение итогов не позднее поставка эндодонтического инструментарияОренбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379366Подведение итогов не позднее поставка эндодонтического инструментарияОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка эндодонтического инструментария

    Начальная цена

    1 620 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"

    Адрес местонахождения

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/712814/name/5f3b6bee2df793.00622074

    18.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Медицинская и стоматологическая практика"

    Кол-во: 935.00000

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