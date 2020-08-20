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    Главная / Торги / конкурс в электронной форме на право заключения договора поставки с использованием топливных карт дизельного топлива (летнее, зимнее, межсезонное) экологический класс К5, бензина автомобильного Аи-92 экологический класс К5, бензина автомобильного Аи-95 экологический класс К5

    конкурс в электронной форме на право заключения договора поставки с использованием топливных карт дизельного топлива (летнее, зимнее, межсезонное) экологический класс К5, бензина автомобильного Аи-92 экологический класс К5, бензина автомобильного Аи-95 экологический класс К5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 07:0020.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377497Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции (ГСМ) ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009377497

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    конкурс в электронной форме на право заключения договора поставки с использованием топливных карт дизельного топлива (летнее, зимнее, межсезонное) экологический класс К5, бензина автомобильного Аи-92 экологический класс К5, бензина автомобильного Аи-95 экологический класс К5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    04.08.2020 14:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2020_157_08787_Конкурс_не__МСП_ГСМ_по_картам.doc

    п.33_Проект_договора.doc

    п.34_Договор_залога.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Юридический адрес

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    Почтовый адрес

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Контактный телефон

    +7 3412 48-03-59

    Факс

    +7 3412 90-32-20

    Адрес электронной почты

    047@kupol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернова Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продукции (ГСМ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 07:00 GMT +320.08.2020 07:0020.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377497Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции (ГСМ) Ижевск

    Дата и время вскрытия заявок

    20.08.2020 07:01GMT +320.08.2020 07:0120.08.2020 07:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009377497Дата и время вскрытия заявок Поставка продукции (ГСМ) Ижевск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.202027.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009377497Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продукции (ГСМ) Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2020 14:0003.09.2020 14:0003.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377497Подведение итогов не позднее Поставка продукции (ГСМ) Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202003.09.2020 14:0003.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377497Подведение итогов не позднее Поставка продукции (ГСМ) Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции (ГСМ)

    Начальная цена

    9 256 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИЭМЗ КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Адрес местонахождения

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин"

    Кол-во: 200000.00000

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