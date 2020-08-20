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Номер извещения
32009377497
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
конкурс в электронной форме на право заключения договора поставки с использованием топливных карт дизельного топлива (летнее, зимнее, межсезонное) экологический класс К5, бензина автомобильного Аи-92 экологический класс К5, бензина автомобильного Аи-95 экологический класс К5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
04.08.2020 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
Почтовый адрес
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Контактный телефон
+7 3412 48-03-59
Факс
+7 3412 90-32-20
Адрес электронной почты
047@kupol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернова Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продукции (ГСМ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 07:00 GMT +320.08.2020 07:0020.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377497Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции (ГСМ) Ижевск
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 07:01GMT +320.08.2020 07:0120.08.2020 07:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009377497Дата и время вскрытия заявок Поставка продукции (ГСМ) Ижевск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.08.202027.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009377497Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продукции (ГСМ) Ижевск
Подведение итогов не позднее
03.09.2020 14:0003.09.2020 14:0003.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377497Подведение итогов не позднее Поставка продукции (ГСМ) Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции (ГСМ)
Начальная цена
9 256 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИЭМЗ КУПОЛ
Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ
Адрес местонахождения
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200000.00000
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