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    Главная / Торги / Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосных агрегатов в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (ООО «Барнаульский Водоканал»)

    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосных агрегатов в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (ООО «Барнаульский Водоканал»)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 14:0024.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009392130Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосных агрегатов для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009392130

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосных агрегатов в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (ООО «Барнаульский Водоканал»)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    10.08.2020 16:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№62-2020_от_18.09.2020_вопрос_8.4.docx

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№62-2020_от_18.09.2020_вопрос_8.4.docx

    Закупочная_документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    a.tyurin@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тюрин Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосных агрегатов для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 14:00 GMT +324.08.2020 14:0024.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009392130Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосных агрегатов для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 23:0031.08.2020 23:0031.08.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392130Подведение итогов не позднее Поставка насосных агрегатов для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 23:0031.08.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392130Подведение итогов не позднее Поставка насосных агрегатов для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосных агрегатов для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

    Начальная цена

    13 510 647,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/744445/name/5f74620bb73db3.73064807

    30.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/744524/name/5f746bdb836f89.75620816

    30.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насосный агрегат центробежный вертикальный многоступенчатый 60М3/Ч 20М 7.5КВТ "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Насосный агрегат фекальный 2100М3/Ч 60М 500КВТ 10000В "

    Кол-во: 1

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