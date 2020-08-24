www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009392130
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосных агрегатов в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (ООО «Барнаульский Водоканал»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
10.08.2020 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
a.tyurin@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тюрин Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насосных агрегатов для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 14:00 GMT +324.08.2020 14:0024.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009392130Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосных агрегатов для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Москва
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 23:0031.08.2020 23:0031.08.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392130Подведение итогов не позднее Поставка насосных агрегатов для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосных агрегатов для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Начальная цена
13 510 647,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.