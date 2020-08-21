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    Главная / Торги / Спец. одежда

    Спец. одежда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 19:5921.08.2020 19:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377417Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спец. одеждыНазраньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009377417

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Спец. одежда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    04.08.2020 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Коммерческое_предложение.xlsx

    Техническое_задание(спец_одежда).docx

    Проект_договора_на_товары.docx

    Извещение.doc

    32009377417_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ

    Юридический адрес

    386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7

    Почтовый адрес

    386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7

    Контактный телефон

    +7 8732 22-33-67

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ggntender@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дзейтов Рамазан Алиевич

    Место рассмотрения предложений

    Назрань

    Закупки и тендеры Республика Ингушетия*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спец. одежды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.08.202024.08.2020 23:5924.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377417Подведение итогов не позднее Поставка спец. одеждыНазрань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спец. одежды

    Начальная цена

    2 652 999,91

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ

    Адрес местонахождения

    386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/719612/name/5f43f84c46c710.64927850

    24.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 874.00000

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