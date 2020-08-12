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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009377542
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка пульта оперативной телефонной связи (ПОТС 100/20 - 1П-1РМ или эквивалент) и бездисковых телефонных аппаратов (ТА-217-4 ЦБ или эквивалент)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
04.08.2020 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 495 535-32-57
Факс
--
Адрес электронной почты
Otd529@npcap.ru
Ф.И.О. контактного лица
Объедков Михаил Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пульта оперативной телефонной связи (ПОТС 100/20 - 1П-1РМ или эквивалент) и бездисковых телефонных аппаратов (ТА-217-4 ЦБ или эквивалент)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 11:00 GMT +312.08.2020 11:0012.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377542Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пульта оперативной телефонной связи (ПОТС 100/20 - 1П-1РМ или эквивалент) и бездисковых телефонных аппаратов (ТА-217-4 ЦБ или эквивалент)Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2020 11:0012.08.2020 11:0012.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009377542Дата и время вскрытия заявок Поставка пульта оперативной телефонной связи (ПОТС 100/20 - 1П-1РМ или эквивалент) и бездисковых телефонных аппаратов (ТА-217-4 ЦБ или эквивалент)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пульта оперативной телефонной связи (ПОТС 100/20 - 1П-1РМ или эквивалент) и бездисковых телефонных аппаратов (ТА-217-4 ЦБ или эквивалент)
Начальная цена
285 670,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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