Лот 1

Закупка пакетов ПНД, ПВД, Полотен 40 мкм 140х100 (синее) согласно файла "Потребность" Доставка за счет поставщика до склада покупателя. Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки каждой партии. Необходимо указать цену за шт. без НДС по каждому наименованию ТМЦ в файле "Потребность"