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Номер извещения
ГП008279
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Пакеты ПВД, ПНД.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 234-19-06
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
E.Semenkova@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенькова Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка пакетов ПНД, ПВД, Полотен 40 мкм 140х100 (синее) согласно файла "Потребность" Доставка за счет поставщика до склада покупателя. Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки каждой партии. Необходимо указать цену за шт. без НДС по каждому наименованию ТМЦ в файле "Потребность"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.08.2020 15:00 GMT +311.08.2020 15:0011.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008279Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пакетов ПНД, ПВД, Полотен 40 мкм 140х100 (синее) согласно файла "Потребность" Доставка за счет поставщика до склада покупателя. Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки каждой партии. Необходимо указать цену за шт. без НДС по каждому наименованию ТМЦ в файле "Потребность"Брянск
Дата и время вскрытия заявок
11.08.2020 15:0011.08.2020 15:0011.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008279Дата и время вскрытия заявок Закупка пакетов ПНД, ПВД, Полотен 40 мкм 140х100 (синее) согласно файла "Потребность" Доставка за счет поставщика до склада покупателя. Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки каждой партии. Необходимо указать цену за шт. без НДС по каждому наименованию ТМЦ в файле "Потребность"Брянск
Подведение итогов не позднее
18.08.2020 14:0018.08.2020 14:0018.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008279Подведение итогов не позднее Закупка пакетов ПНД, ПВД, Полотен 40 мкм 140х100 (синее) согласно файла "Потребность" Доставка за счет поставщика до склада покупателя. Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки каждой партии. Необходимо указать цену за шт. без НДС по каждому наименованию ТМЦ в файле "Потребность"Брянск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
18.08.202018.08.2020 14:0018.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008279Подведение итогов не позднее Закупка пакетов ПНД, ПВД, Полотен 40 мкм 140х100 (синее) согласно файла "Потребность" Доставка за счет поставщика до склада покупателя. Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки каждой партии. Необходимо указать цену за шт. без НДС по каждому наименованию ТМЦ в файле "Потребность"Брянск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка пакетов ПНД, ПВД, Полотен 40 мкм 140х100 (синее) согласно файла "Потребность" Доставка за счет поставщика до склада покупателя. Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки каждой партии. Необходимо указать цену за шт. без НДС по каждому наименованию ТМЦ в файле "Потребность"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6617863
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