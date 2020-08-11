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    Главная / Торги / Пакеты ПВД, ПНД.

    Пакеты ПВД, ПНД.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 15:0011.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008279Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пакетов ПНД, ПВД, Полотен 40 мкм 140х100 (синее) согласно файла "Потребность" Доставка за счет поставщика до склада покупателя. Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки каждой партии. Необходимо указать цену за шт. без НДС по каждому наименованию ТМЦ в файле "Потребность"БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008279

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Пакеты ПВД, ПНД.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 14:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_тары_(упаковки)_Т-11.pdf

    Потребность.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 910 234-19-06

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    E.Semenkova@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенькова Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка пакетов ПНД, ПВД, Полотен 40 мкм 140х100 (синее) согласно файла "Потребность" Доставка за счет поставщика до склада покупателя. Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки каждой партии. Необходимо указать цену за шт. без НДС по каждому наименованию ТМЦ в файле "Потребность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.08.2020 15:00 GMT +311.08.2020 15:0011.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008279Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пакетов ПНД, ПВД, Полотен 40 мкм 140х100 (синее) согласно файла "Потребность" Доставка за счет поставщика до склада покупателя. Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки каждой партии. Необходимо указать цену за шт. без НДС по каждому наименованию ТМЦ в файле "Потребность"Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.08.2020 15:0011.08.2020 15:0011.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008279Дата и время вскрытия заявок Закупка пакетов ПНД, ПВД, Полотен 40 мкм 140х100 (синее) согласно файла "Потребность" Доставка за счет поставщика до склада покупателя. Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки каждой партии. Необходимо указать цену за шт. без НДС по каждому наименованию ТМЦ в файле "Потребность"Брянск

    Подведение итогов не позднее

    18.08.2020 14:0018.08.2020 14:0018.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008279Подведение итогов не позднее Закупка пакетов ПНД, ПВД, Полотен 40 мкм 140х100 (синее) согласно файла "Потребность" Доставка за счет поставщика до склада покупателя. Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки каждой партии. Необходимо указать цену за шт. без НДС по каждому наименованию ТМЦ в файле "Потребность"Брянск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 14:0018.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008279Подведение итогов не позднее Закупка пакетов ПНД, ПВД, Полотен 40 мкм 140х100 (синее) согласно файла "Потребность" Доставка за счет поставщика до склада покупателя. Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки каждой партии. Необходимо указать цену за шт. без НДС по каждому наименованию ТМЦ в файле "Потребность"Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка пакетов ПНД, ПВД, Полотен 40 мкм 140х100 (синее) согласно файла "Потребность" Доставка за счет поставщика до склада покупателя. Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки каждой партии. Необходимо указать цену за шт. без НДС по каждому наименованию ТМЦ в файле "Потребность"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "пакеты "

    Кол-во: 6617863

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