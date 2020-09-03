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Номер извещения
ГП008275
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин «под ключ» на Олимпийском лицензионном участке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 14:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-50-93
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
EKuznetsova@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Елена Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин «под ключ» на Олимпийском лицензионном участке
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2020 21:00 GMT +303.09.2020 21:0003.09.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008275Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин «под ключ» на Олимпийском лицензионном участкеТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2020 06:0004.09.2020 06:0004.09.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008275Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин «под ключ» на Олимпийском лицензионном участкеТюменская область
Подведение итогов не позднее
19.10.2020 13:0019.10.2020 13:0019.10.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008275Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин «под ключ» на Олимпийском лицензионном участкеТюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин «под ключ» на Олимпийском лицензионном участке
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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