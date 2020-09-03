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    Главная / Торги / Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин «под ключ» на Олимпийском лицензионном участке

    Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин «под ключ» на Олимпийском лицензионном участке

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2020 21:0003.09.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008275Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин «под ключ» на Олимпийском лицензионном участкеТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008275

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Лот 2179

    Наименование закупки

    Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин «под ключ» на Олимпийском лицензионном участке

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 14:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__Лот_2179.rar

    Техническое_задание.pdf

    20.08.12-Формат_расчета_стоимости_скв._ОЛУ_исправл..xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-93

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    EKuznetsova@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин «под ключ» на Олимпийском лицензионном участке

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2020 21:00 GMT +303.09.2020 21:0003.09.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008275Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин «под ключ» на Олимпийском лицензионном участкеТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    04.09.2020 06:0004.09.2020 06:0004.09.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008275Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин «под ключ» на Олимпийском лицензионном участкеТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    19.10.2020 13:0019.10.2020 13:0019.10.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008275Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин «под ключ» на Олимпийском лицензионном участкеТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.10.202019.10.2020 13:0019.10.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008275Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин «под ключ» на Олимпийском лицензионном участкеТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин «под ключ» на Олимпийском лицензионном участке

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин «под ключ» на Олимпийском лицензионном участке"

    Кол-во: 6

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