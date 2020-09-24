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Номер извещения
ГП008280
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
О поставке Блока огневой регенерации метанола БР -1/1 НГИ 236.12 (2067.110)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 14:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-16
Факс
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Адрес электронной почты
Oleg.Nevolin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Неволин Олег Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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О поставке Блока огневой регенерации метанола БР -1/1 НГИ 236.12 (2067.110)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2020 14:00 GMT +324.09.2020 14:0024.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008280Дата и время окончания срока приема заявок О поставке Блока огневой регенерации метанола БР -1/1 НГИ 236.12 (2067.110) Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2020 14:0024.09.2020 14:0024.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008280Дата и время вскрытия заявок О поставке Блока огневой регенерации метанола БР -1/1 НГИ 236.12 (2067.110) Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.10.2020 08:0030.10.2020 08:0030.10.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008280Подведение итогов не позднее О поставке Блока огневой регенерации метанола БР -1/1 НГИ 236.12 (2067.110) Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
О поставке Блока огневой регенерации метанола БР -1/1 НГИ 236.12 (2067.110)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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