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    Главная / Торги / О поставке Блока огневой регенерации метанола БР -1/1 НГИ 236.12 (2067.110)

    О поставке Блока огневой регенерации метанола БР -1/1 НГИ 236.12 (2067.110)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2020 14:0024.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008280Дата и время окончания срока приема заявок О поставке Блока огневой регенерации метанола БР -1/1 НГИ 236.12 (2067.110) ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008280

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О поставке Блока огневой регенерации метанола БР -1/1 НГИ 236.12 (2067.110)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 14:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008280_second_parts_protocol.rtf

    Блок_огенвой_регенерации_метанолла_БР-1-1_ПКБИ_236.12_(2067.110).pdf

    ПКБИ_236.12_ТЗ.doc

    ПКБИ_236.12_Эскиз_блока.pdf

    ПКБИ_236.12.01_Эскиз_колонны_выпарной.pdf

    ПКБИ_236.12.02_Эскиз_испарителя_огневого.pdf

    ПКБИ_236.12.03_Эскиз_буферной_емкости.pdf

    Форма_анкеты_контрагента.doc

    Химмаш_Шаблон_договора_поставки_ТМЦ_(закуп)_(796024_v1).doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-05-16

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Oleg.Nevolin@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Неволин Олег Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    О поставке Блока огневой регенерации метанола БР -1/1 НГИ 236.12 (2067.110)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2020 14:00 GMT +324.09.2020 14:0024.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008280Дата и время окончания срока приема заявок О поставке Блока огневой регенерации метанола БР -1/1 НГИ 236.12 (2067.110) Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2020 14:0024.09.2020 14:0024.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008280Дата и время вскрытия заявок О поставке Блока огневой регенерации метанола БР -1/1 НГИ 236.12 (2067.110) Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2020 08:0030.10.2020 08:0030.10.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008280Подведение итогов не позднее О поставке Блока огневой регенерации метанола БР -1/1 НГИ 236.12 (2067.110) Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.202030.10.2020 08:0030.10.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008280Подведение итогов не позднее О поставке Блока огневой регенерации метанола БР -1/1 НГИ 236.12 (2067.110) Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    О поставке Блока огневой регенерации метанола БР -1/1 НГИ 236.12 (2067.110)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838924/name/6016f54f2776d4.56138388

    31.01.2021

    ЭСКИЗ 2

    23.09.2020

    анкета

    23.09.2020

    форма договора

    23.09.2020

    ЭСКИЗ 1

    23.09.2020

    ЭСКИЗ 3

    23.09.2020

    ТЗ

    23.09.2020

    ЭСКИЗ 4

    23.09.2020

    запрос

    23.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Блок огневой регенерации метанола БР -1/1 НГИ 236.12 (2067.110)"

    Кол-во: 1

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