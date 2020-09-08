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    Главная / Торги / Поставка инструментов в адрес АО "САНЕКО", АО "Татнефтеотдача"

    Поставка инструментов в адрес АО "САНЕКО", АО "Татнефтеотдача"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2020 12:0008.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008276Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008276

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЗ/20-0165-0200-0297-0205-0195-0277-0140 (лот 44)

    Наименование закупки

    Поставка инструментов в адрес АО "САНЕКО", АО "Татнефтеотдача"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 14:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26 доб. 6307

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AEvseeva@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евсеева Александра Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2020 12:00 GMT +308.09.2020 12:0008.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008276Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2020 12:0008.09.2020 12:0008.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008276Дата и время вскрытия заявок 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.10.2020 18:0009.10.2020 18:0009.10.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008276Подведение итогов не позднее 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.202009.10.2020 18:0009.10.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008276Подведение итогов не позднее 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор губцевого инструмента"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Набор инструмента (головок торцевых)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Набор ключей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Набор комбинированных ключей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Сверло ступенчатое"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Набор сверл по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Гидравлический съемник подшипников"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Ножовка по металлу"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Набор ключей накидных"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Круг отрезной"

    Кол-во: 25

    "Позиция 11"

    "Бита"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Бита"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Набор ключей комбинированных 6 - 32 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Набор шестигранников"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Набор головок"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Шприц нагнетательный с гибким шлангом (для смазки)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Полотно ножовочное"

    Кол-во: 25

    "Позиция 18"

    "Клещи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Ключ вентильный с круглым сечением искробезопасный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Круг отрезной по металлу 125х1,6х22"

    Кол-во: 350

    "Позиция 21"

    "Круг лепестковый торцевой (125х22.2 мм)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Щетка-крацовка для УШМ дисковая 125 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Круг шлифовальный 125х6х22"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Абразивный круг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Молоток сварщика шлакоотбойный 500 гр."

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Ключ прямой трубный (ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК) 6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Ключ прямой трубный (ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК) 8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Ключ прямой трубный (ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК) 12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Ключ прямой трубный (ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК) 18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Ключ прямой трубный (ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК)24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Набор ключей комбинированных трещоточных 8-32 мм 17 предметов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Ключ ударный накидной на 24 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Ключ ударный накидной на 30 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Ключ ударный накидной на 32 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Ключ ударный накидной на 41 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Ключ комбинированный накидной+рожковый на 41 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Плоскогубцы ", 200 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Бокорезы"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Зубило в защитном чехле 19 х 200 мм T"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Набор метчиков и плашек 110п F-M110 Р, (резьба метрическая) в металлическом кейсе."

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Полотно Машинное 500х40х2мм 6Т Р6М5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Ножовка по металлу профессиональная 300 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Полотна по металлу биметаллические, 300мм, 24 и 32tpi"

    Кол-во: 80

    "Позиция 44"

    "Рулетка7.5 м х 25 мм обрезиненный корпус зацеп с магнитом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Набор напильников по металлу , 5шт., 200 мм, 2, сталь Т12, эргономичные рукоятки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Ножницы по металлу прямые усиленные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Набор отверток цельнометаллических"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Молоток слесарный, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка, 700 г."

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Набор сверл по металлу 25 шт. 1-13 мм, шаг 0,5 мм, ПРО кассета"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Набор шестиграников 3-12 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Набор звездочек TORX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Уровень пузырьковый 1 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Шприц-масленка ручная, емкость 400см3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Набор комбинированных ключей 12 шт в тетроновой сумке"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Ключ комбинированный КГТ 36х36"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Ключ комбинированный КГТ 24х24"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Ключ комбинированный КГТ 30х30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Ключ комбинированный КГТ 19х19"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Кувалда 1,0 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Кувалда 2,0 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Кувалда 5,0 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Набор торцевых головок 8-32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Ножницы по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "набор искробезопасного инструмента КИБО (33 предмета)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Набор сверл по металлу в пластиковой кассете 10 шт. (1-10 мм)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Отвертка плоская SL4х100 мм."

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Отвертка плоская SL6х100 мм."

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Отвертка плоская SL8х150 мм."

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Крестовая отвертка PH1х80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Крестовая отвертка PH2х100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Крестовая отвертка PH3х125"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Набор инструментов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Набор ключей комбинированных трещеточных 14 шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Ящик для инструментов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Бокорезы"

    Кол-во: 9

    "Позиция 76"

    "Кувалда 2 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Набор шестигранных ключей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Слесарный молоток 1 кг."

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Набор торцевых головок с принадлежностями (1/2", шестигранные, 8-27 мм, 15 предметов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Набор сверл (25 шт; 1-13 мм) по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Полотно ножовочное 300х12 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 82"

    "Съемник подшипников гидравлический СГ-20 (усилие 20 тонн)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Набор ключей комбинированных трещеточных 14 шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Кабельный нож"

    Кол-во: 9

    "Позиция 85"

    "Отвертка плоская SL6х100 мм."

    Кол-во: 9

    "Позиция 86"

    "Отвертка плоская SL8х150 мм."

    Кол-во: 9

    "Позиция 87"

    "Ножницы по металлу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Секаторные ножницы для резки кабелей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Болторез 600 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Болторез 900 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Набор инструментов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Ключ трубный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Ключи газовые №2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Кованая кувалда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Комплект искробезопасных инструментов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Круг отрезной по металлу 230х2,5х22;"

    Кол-во: 80

    "Позиция 97"

    "Круг шлифовальный по металлу 230х6х22"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Молоток слесарный 1 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Полотна ножовочные для мех.пилы"

    Кол-во: 8

    "Позиция 100"

    "Полотна ножовочные ручные"

    Кол-во: 20

    "Позиция 101"

    "Универсальные ножницы по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Профессиональный плунжерный шприц"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Рулетка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Слесарные тиски"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Съемник кривошипа СК 40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Ударные клейма буквенные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Ударные клейма цифровые"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Ударные клейма цифровые"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Цепной ключ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Ящик для инструментов металлический"

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Катушки со шлангом открытые (смазка)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Набор ключей рожковых"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Набор ключей накидных"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Ножовка по металлу"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "Полотно для ножовки по металлу"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Метчик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Метчик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Метчик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Метчик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Метчик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Плашка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Плашка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Плашка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Плашка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Плашка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Плашка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Набор отверток"

    Кол-во: 3

    "Позиция 128"

    "Ящик металлический под инструмент"

    Кол-во: 5

    "Позиция 129"

    "Рулетка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "Комплект искробезопасного омедненного инструмента"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Комплект омедненных торцевых головок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Набор сверл от 1мм до 13мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 133"

    "Клещи для кабельной и арматурной резки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 134"

    "Гребенка резьбовая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 135"

    "Полотна ножовочные для мех.пилы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 136"

    "Полотна ножовочные ручные"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "Ножовка по металлу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Полотна ножовочные ручные"

    Кол-во: 25

    "Позиция 139"

    "Штангенциркуль ШЦ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Штангенциркуль ШЦ-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Бокорезы диэлектрические"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Плоскогубцы комбинированные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 143"

    "Набор отверток из 5 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Болторез"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Круг отрезной по металлу 230х2,5х22"

    Кол-во: 40

    "Позиция 146"

    "Круг отрезной 125 Х 1 Х 22"

    Кол-во: 25

    "Позиция 147"

    "Круг зачистной 125 Х 6 Х 22"

    Кол-во: 25

    "Позиция 148"

    "Рулетка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 149"

    "Рулетка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 150"

    "Рулетка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 151"

    "Бита с магнитным держателем-ограничителем E1/4", PH2, 50мм, 1шт в блистере"

    Кол-во: 10

    "Позиция 152"

    "Набор инструмента слесаря КИПиА."

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Ключ газовый №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Ключ газовый №2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 155"

    "Комплект омедненных торцевых головок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Круг отрезной"

    Кол-во: 20

    "Позиция 157"

    "Круг отрезной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 158"

    "Круг шлифовальный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 159"

    "Круг шлифовальный размером 125х6х22"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Отвертка индикаторная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 161"

    "Отвертка индикаторная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 162"

    "отвертки профессиональные набор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 163"

    "Полотно ножовочное 300мм ручное"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Бур по бетону"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Пресс клещи механические"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Пресс-клещи для RJ разъемов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Рулетка измерительная длиной 5 метров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Рулетка измерительная с лотом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Сверла по металлу, Набор 1-13 мм, 25 шт, HSS, в металлической коробке"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Сумка для инструментов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 171"

    "ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ РАСКЛАДНОЙ, 5 ОТСЕКОВ, КРАСНЫЙ"

    Кол-во: 6

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