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Номер извещения
32009378514
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Антикоррозионная покраска мачт освещения с молниеотводами
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.08.2020 17:44
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А,
Почтовый адрес
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А
Контактный телефон
+7 965 592-64-06 доб. 78432617812
Факс
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Адрес электронной почты
khalilova.ar@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Халилова Айгуль Рашитовна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Антикоррозионная покраска мачт освещения с молниеотводами
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Антикоррозионная покраска мачт освещения с молниеотводами
Начальная цена
1 546 531,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
Адрес местонахождения
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А,
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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