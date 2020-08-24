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    Главная / Торги / Антикоррозионная покраска мачт освещения с молниеотводами

    Антикоррозионная покраска мачт освещения с молниеотводами

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009378514Дата и время окончания срока приема заявок Антикоррозионная покраска мачт освещения с молниеотводамиКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009378514

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Антикоррозионная покраска мачт освещения с молниеотводами

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.08.2020 17:44

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    018_ГСжижГаз.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

    Юридический адрес

    420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А,

    Почтовый адрес

    420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А

    Контактный телефон

    +7 965 592-64-06 доб. 78432617812

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    khalilova.ar@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Халилова Айгуль Рашитовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Антикоррозионная покраска мачт освещения с молниеотводами

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 18:0028.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378514Подведение итогов не позднее Антикоррозионная покраска мачт освещения с молниеотводамиКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Антикоррозионная покраска мачт освещения с молниеотводами

    Начальная цена

    1 546 531,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

    Адрес местонахождения

    420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А,

    420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство малярных работ"

    Кол-во:

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