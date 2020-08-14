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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту крановых троллей в корпусе 10

    Выполнение работ по ремонту крановых троллей в корпусе 10

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 06:0014.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377403Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту крановых троллей в корпусе 10620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009377403

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    431/64-А

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту крановых троллей в корпусе 10

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.08.2020 14:20

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Расчет НМЦ

    Проект договора

    Извещение

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-70

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Велиоцинский Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту крановых троллей в корпусе 10

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 16:0031.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377403Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту крановых троллей в корпусе 10620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту крановых троллей в корпусе 10

    Начальная цена

    18 302 459,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    183 024,60 (сумма блокируется)

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    50

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту крановых троллей в корпусе 10"

    Кол-во: 1

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