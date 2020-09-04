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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить научно-исследовательские работы, работы по разработке технической документации, работы по созданию научно-технической продукции, иные работы на тему «Создание прототипа отечественной платформы для комплексного геомеханического моделирования»

    Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить научно-исследовательские работы, работы по разработке технической документации, работы по созданию научно-технической продукции, иные работы на тему «Создание прототипа отечественной платформы для комплексного геомеханического моделирования»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2020 16:4504.09.2020 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008270Дата и время окончания срока приема заявок Создание прототипа отечественной платформы для комплексного геомеханического моделированияСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП008270

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0042668-356-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить научно-исследовательские работы, работы по разработке технической документации, работы по созданию научно-технической продукции, иные работы на тему «Создание прототипа отечественной платформы для комплексного геомеханического моделирования»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    04.08.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79

    Контактный телефон

    +7 812 313-69-24 доб. 3515

    Адрес электронной почты

    UZPU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефременко Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Создание прототипа отечественной платформы для комплексного геомеханического моделирования

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.09.2020 16:45 GMT +304.09.2020 16:4504.09.2020 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008270Дата и время окончания срока приема заявок Создание прототипа отечественной платформы для комплексного геомеханического моделированияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Создание прототипа отечественной платформы для комплексного геомеханического моделирования

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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