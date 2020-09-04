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Номер извещения
ГП008270
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить научно-исследовательские работы, работы по разработке технической документации, работы по созданию научно-технической продукции, иные работы на тему «Создание прототипа отечественной платформы для комплексного геомеханического моделирования»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79
Контактный телефон
+7 812 313-69-24 доб. 3515
Адрес электронной почты
UZPU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефременко Юлия Сергеевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Создание прототипа отечественной платформы для комплексного геомеханического моделирования
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2020 16:45 GMT +304.09.2020 16:4504.09.2020 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008270Дата и время окончания срока приема заявок Создание прототипа отечественной платформы для комплексного геомеханического моделированияСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Создание прототипа отечественной платформы для комплексного геомеханического моделирования
Официальный сайт, на котором размещена документация
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