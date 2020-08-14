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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009378042
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дезинфицирующих средств для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.08.2020 15:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Почтовый адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Контактный телефон
+7 495 695-21-18
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@updk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Любимов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Пречистенка, д.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дезинфицирующих средств для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дезинфицирующих средств для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Адрес местонахождения
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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